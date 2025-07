L Ezio che recita in Lockdown all italiana nei cruciverba: la soluzione è Greggio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L Ezio che recita in Lockdown all italiana' è 'Greggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GREGGIO

Curiosità e Significato di Greggio

Vuoi sapere di più su Greggio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Greggio.

Perché la soluzione è Greggio? La parola Greggio si riferisce al fluido estratto dal petrolio prima di essere raffinato, essenziale nell'industria energetica e chimica. È un termine molto usato nel settore del petrolio e rappresenta la materia prima da cui si derivano benzina, diesel e altri prodotti. Conoscere il greggio è fondamentale per capire l'economia globale e le energie che alimentano la nostra vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Greggio

Hai trovato la definizione "L Ezio che recita in Lockdown all italiana" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

