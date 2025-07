Il Joe prima di Trump nei cruciverba: la soluzione è Biden

BIDEN

Curiosità e Significato di Biden

Approfondisci la parola di 5 lettere Biden: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Biden? Biden è il nome di Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti. La frase Il Joe prima di Trump fa riferimento a un gioco di parole e di cronologia: indica il politico che ha preceduto Donald Trump alla Casa Bianca, ovvero Barack Obama, ma in questo caso si utilizza il nome Biden per sottolineare la successiva presidenza di Biden stesso. Insomma, è un modo creativo per parlare delle leadership americane.

Come si scrive la soluzione Biden

Hai trovato la definizione "Il Joe prima di Trump" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

