Un insigne pittore veneto del secolo XVI nei cruciverba: la soluzione è Tintoretto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un insigne pittore veneto del secolo XVI' è 'Tintoretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINTORETTO

Curiosità e Significato di Tintoretto

Vuoi sapere di più su Tintoretto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Tintoretto.

Perché la soluzione è Tintoretto? Tiziano Vecellio, noto come Tintoretto, è stato un celebre pittore veneziano del XVI secolo, famoso per il suo stile energico e innovativo. La sua arte si distingue per l’uso audace della luce e delle composizioni dinamiche, contribuendo a definire il Rinascimento veneziano. La sua genialità ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’arte, rendendolo uno dei più grandi artisti della storia.

Come si scrive la soluzione Tintoretto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un insigne pittore veneto del secolo XVI", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

