Incapaci di sopportare nei cruciverba: la soluzione è Intolleranti

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Incapaci di sopportare' è 'Intolleranti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTOLLERANTI

Curiosità e Significato di Intolleranti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Intolleranti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Intolleranti? Incapaci di sopportare si riferisce a persone che hanno una scarsa tolleranza verso determinate situazioni, alimenti o comportamenti. Sono chiamate intolleranti perché faticano a tollerare qualcosa che per altri può essere normale o innocuo. Questa parola si usa spesso in ambito alimentare, come intolleranze alimentari, ma può riguardare anche atteggiamenti o ambienti. È importante riconoscere le proprie limitazioni per vivere meglio.

Come si scrive la soluzione Intolleranti

La definizione "Incapaci di sopportare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

