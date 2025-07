Il Tonio protagonista della Melevisione nei cruciverba: la soluzione è Cartonio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Tonio protagonista della Melevisione' è 'Cartonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTONIO

Curiosità e Significato di Cartonio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Cartonio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cartonio? CARTONIO è il personaggio protagonista della Melevisione, un famoso programma televisivo per bambini. Si tratta di un burattino di cartone, simbolo di fantasia e divertimento, che accompagna i più piccoli in avventure educative e spassose. La sua presenza rappresenta l’importanza di immaginare e imparare attraverso il gioco, rendendo ogni episodio speciale e coinvolgente per i giovani telespettatori.

Come si scrive la soluzione Cartonio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Tonio protagonista della Melevisione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

