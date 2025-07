Il mare di Odessa nei cruciverba: la soluzione è Nero

NERO

Perché la soluzione è Nero? Il mare di Odessa è un modo poetico per evocare il colore scuro e profondo del mare, che spesso si associa al nero. La parola NERO rappresenta l'oscurità, mistero e intensità, e in questo contesto richiama il colore delle acque o dell'atmosfera. È un'immagine suggestiva che invita a riflettere sulle emozioni e sui simbolismi legati a questa tonalità.

N Napoli

E Empoli

R Roma

O Otranto

