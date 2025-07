Il Castellitto regista di Non ti muovere nei cruciverba: la soluzione è Sergio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Castellitto regista di Non ti muovere' è 'Sergio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERGIO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Sergio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sergio? Sergio è un nome proprio maschile di origine latina, che significa protettore o guardiano. È molto diffuso in Italia e rappresenta una figura forte e affidabile. Nel contesto del cinema, Sergio Castellitto, famoso regista e attore italiano, porta con sé questa forza e passione. La scelta di questo nome richiama l’immagine di un protagonista deciso e carismatico, simbolo di grande talento e dedizione al suo lavoro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Castellitto attore e registaLa bella Claudia di Non ti muovereHa diretto la pellicola Non ti muovereLa Wertmüller registaOlmi grande regista

