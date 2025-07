I suoi viaggi furono narrati da Jonathan Swift nei cruciverba: la soluzione è Gulliver

GULLIVER

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Gulliver, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gulliver? Gulliver è il protagonista dei celebri romanzi di Jonathan Swift, noto per i suoi viaggi fantastici in terre lontane e strane. La parola rappresenta quindi un viaggiatore immaginario che esplora mondi sconosciuti, spesso per riflettere sulla natura umana e sulla società. Con questa figura, Swift ci invita a guardare il mondo con curiosità e spirito critico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Jonathan Swift narrò i suoi fantastici viaggiLa proposta di un libro di Jonathan SwiftI suoi assedi furono note battaglie in GiapponeIl capolavoro di Jonathan SwiftLa visitò Gulliver nel primo dei suoi viaggi

G Genova

U Udine

L Livorno

L Livorno

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

