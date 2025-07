Fu un famoso amatore nei cruciverba: la soluzione è Giacomo Casanova

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Fu un famoso amatore' è 'Giacomo Casanova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIACOMO CASANOVA

Perché la soluzione è Giacomo Casanova? Amatore indica una persona appassionata e appassionata di qualcosa, spesso senza competenze professionali. Nel caso di Giacomo Casanova, si riferisce al suo interesse per le avventure amorose e il suo stile di vita raffinato. È un termine che sottolinea la passione e il gusto per le esperienze, più che una professione. Casanova è ricordato proprio per questa sua passione travolgente e vivace.

G Genova

I Imola

A Ancona

C Como

O Otranto

M Milano

O Otranto

C Como

A Ancona

S Savona

A Ancona

N Napoli

O Otranto

V Venezia

A Ancona

