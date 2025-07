Freccia orientata con modulo, direzione e verso nei cruciverba: la soluzione è Vettore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Freccia orientata con modulo, direzione e verso' è 'Vettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VETTORE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Vettore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Vettore.

Perché la soluzione è Vettore? Un vettore è un elemento matematico che rappresenta grandezze con direzione, modulo (lunghezza) e verso, come velocità o forze. Immagina una freccia: più lunga indica un valore maggiore, mentre la punta mostra la direzione. È uno strumento fondamentale per descrivere movimenti e forze nello spazio, rendendo più chiara la rappresentazione di concetti complessi in fisica e matematica.

Se "Freccia orientata con modulo, direzione e verso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

