La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Frammento di film' è 'Spezzone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPEZZONE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Spezzone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spezzone.

Perché la soluzione è Spezzone? SPEZZONE indica un grande pezzo di qualcosa, spesso usato in modo giocoso o colloquiale. È come un frammento molto grande di un film, di pane o di qualsiasi cosa divisa in parti. Nel linguaggio quotidiano, si riferisce a una porzione consistente di qualcosa, enfatizzando la sua dimensione. Insomma, un modo informale per parlare di un pezzo sostanzioso di tutto.

Hai davanti la definizione "Frammento di film" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

