La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Forza che tiene unite le molecole' è 'Coesione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COESIONE

Curiosità e Significato di Coesione

Non fermarti alla soluzione! Conosci Coesione più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Coesione.

Perché la soluzione è Coesione? La coesione è la forza che mantiene insieme le molecole di una sostanza, come l'acqua o il vetro. È ciò che permette a un liquido di non rompersi facilmente o a un solido di restare compatto. In parole semplici, è ciò che tiene uniti gli atomi tra loro, garantendo stabilità e integrità alla materia. Senza coesione, tutto si disintegrerebbe.

Come si scrive la soluzione Coesione

Non riesci a risolvere la definizione "Forza che tiene unite le molecole"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

E Empoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

