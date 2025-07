Forato con strumento a punta rotante nei cruciverba: la soluzione è Trapanato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Forato con strumento a punta rotante' è 'Trapanato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAPANATO

Curiosità e Significato... La soluzione Trapanato di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trapanato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trapanato? Trapano si riferisce a un attrezzo dotato di uno strumento a punta rotante, utilizzato principalmente per forare materiali come legno, metallo o plastica. È uno strumento versatile e indispensabile in bricolage e lavori professionali, permettendo di creare fori precisi e rapidi. La parola trapano rappresenta così un elemento fondamentale nel mondo degli strumenti manuali e elettrici.

Hai trovato la definizione "Forato con strumento a punta rotante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

