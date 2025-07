Eccezione ad un regolamento nei cruciverba: la soluzione è Deroga

Home / Soluzioni Cruciverba / Eccezione ad un regolamento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Eccezione ad un regolamento' è 'Deroga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEROGA

Curiosità e Significato... La soluzione Deroga di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Deroga per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Deroga? Una deroga è un'eccezione o una deroga a una regola stabilita, che permette di deviare temporaneamente o in modo specifico da quanto previsto. Viene usata quando si necessita di un'eccezione a un regolamento o a una norma, per motivi particolari o straordinari. In sostanza, rappresenta una deroga autorizzata che modifica temporaneamente l'applicazione delle regole standard.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si oppone ad australeCittà unita ad AmburgoRelativo ad uno sport in acquaLo è chi pensa ad altroChi è ingordo non pensa ad altro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Eccezione ad un regolamento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

O Otranto

G Genova

A Ancona

R L O M D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MILORD" MILORD

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.