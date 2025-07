È un... pesce fuor d acqua nei cruciverba: la soluzione è Spaesato

SPAESATO

Curiosità e Significato di Spaesato

La soluzione Spaesato di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spaesato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spaesato? Spaesato descrive qualcuno che si sente fuori luogo o insicuro in un ambiente sconosciuto o diverso dal proprio. È come un pesce che nuota fuori dall'acqua, senza trovare il suo habitat naturale. Questa parola esprime sensazioni di smarrimento, disagio o estraneità, tipiche quando ci si confronta con situazioni nuove o insolite. In ogni contesto, essere spaesati è un'esperienza comune e temporanea che ci aiuta a crescere.

Come si scrive la soluzione Spaesato

La definizione "È un... pesce fuor d acqua" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

A Ancona

E Empoli

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P N D E R E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREDONE" PREDONE

