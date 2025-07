È rinchiuso in carcere nei cruciverba: la soluzione è Galeotto

GALEOTTO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Galeotto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Galeotto.

Perché la soluzione è Galeotto? GALEOTTO indica chi commette un crimine o un reato, spesso usato per riferirsi a un colpevole o un condannato. Deriva dal latino galeatus, che significa chi porta un cappuccio, simbolo di colpevolezza. È un termine che si usa anche in modo più generico per indicare l’autore di un'azione illecita. Insomma, sottolinea la responsabilità di qualcuno in un atto negativo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Isola sarda con uno storico carcereApre le porte del carcereVi resta rinchiuso lo Zi Dima pirandellianoL abate in carcere col Conte di MontecristoPunire con il carcere

G Genova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

