È molto facile scambiarlo per un altro nei cruciverba: la soluzione è Sosia

Home / Soluzioni Cruciverba / È molto facile scambiarlo per un altro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È molto facile scambiarlo per un altro' è 'Sosia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOSIA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sosia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sosia.

Perché la soluzione è Sosia? Il termine sosia indica una persona che assomiglia molto a un'altra, quasi come un suo doppio. Può essere usato per descrivere qualcuno che, a prima vista, sembra identico a un’altra, rendendo difficile distinguerli. Questa somiglianza può portare a confusione o a situazioni divertenti, come quando si scambiano due persone senza rendersene conto. È un termine affascinante che sottolinea quanto l’aspetto possa ingannare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tutt altro che moltoÈ molto facile calcolare quella del quadratoÈ molto facile distinguerlo dal dromedarioSembrare un altroMolto in Francia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "È molto facile scambiarlo per un altro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

S Savona

I Imola

A Ancona

C A M K E H A R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARRAKECH" MARRAKECH

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.