Dolcetto in francese nei cruciverba: la soluzione è Bonbon

Home / Soluzioni Cruciverba / Dolcetto in francese

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dolcetto in francese' è 'Bonbon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BONBON

Curiosità e Significato... La parola Bonbon è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bonbon.

Perché la soluzione è Bonbon? Dolcetto in francese si traduce con bonbon, che indica una piccola caramella dolce e colorata, spesso avvolta in carta lucida. È un termine usato per descrivere quei piccoli piaceri zuccherati che conquistano grandi e piccini. Insomma, un goloso sorriso in forma di dolcezza, perfetto per rendere speciale ogni momento di festa o merenda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Soffice dolcetto francese alle mandorleIsola franceseLe suzette della cucina franceseAntico idioma franceseAperitivo francese all anice

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Dolcetto in francese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

B Bologna

O Otranto

N Napoli

T N S I L E L C C O A O L G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASTIGLIONCELLO" CASTIGLIONCELLO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.