DIRAMARE

Curiosità e Significato di Diramare

Hai risolto il cruciverba con Diramare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Diramare.

Perché la soluzione è Diramare? Diramare significa diffondere o distribuire qualcosa in modo capillare, come notizie, informazioni o rami di un albero. È il gesto di far arrivare un messaggio lontano e a più persone possibile, creando una rete di comunicazione estesa. Questa parola è perfetta per descrivere come si espandono idee, notizie o anche strutture organizzative, rendendola fondamentale nel linguaggio quotidiano e professionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Diffondere trasmettereUn efficiente sistema per diffondere le notizieInformazione confidenziale da non divulgareDiffondere un comunicatoUn modo per diffondere una notizia

Come si scrive la soluzione Diramare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Divulgare, diffondere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

