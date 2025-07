Condotto a termine, compiuto nei cruciverba: la soluzione è Espletato

ESPLETATO

Curiosità e Significato di Espletato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Espletato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Espletato.

Perché la soluzione è Espletato? Espletato indica qualcosa che è stato portato a termine o completato con successo. È usato spesso in ambito formale per descrivere un compito, un dovere o una funzione che è stata eseguita fino alla fine. In parole semplici, significa aver concluso tutto ciò che si doveva fare, lasciando il lavoro ben fatto e completo. Un termine utile per sottolineare la fine di un procedimento o di un incarico.

Come si scrive la soluzione Espletato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Condotto a termine, compiuto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

P Padova

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

