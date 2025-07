La carnevalesca sfilata di facce finte nei cruciverba: la soluzione è Mascherata

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La carnevalesca sfilata di facce finte' è 'Mascherata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASCHERATA

Curiosità e Significato di Mascherata

La parola Mascherata è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mascherata.

Perché la soluzione è Mascherata? Mascherata indica una festa o un evento in cui si indossano maschere e costumi, spesso per divertirsi o celare l'identità. Può anche riferirsi a un'azione o a un comportamento che nasconde la vera natura delle cose, creando un'apparenza ingannevole. In sintesi, è un modo per definire sia un momento di allegria mascherata, sia un artificio volto a ingannare o camuffarsi.

Come si scrive la soluzione Mascherata

Se ti sei imbattuto nella definizione "La carnevalesca sfilata di facce finte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I R N R M B U E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMBRUNIRE" IMBRUNIRE

