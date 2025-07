Un app che si scarica per ascoltare musica nei cruciverba: la soluzione è Spotify

SPOTIFY

Curiosità e Significato... La parola Spotify è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spotify.

Perché la soluzione è Spotify? Spotify è un'applicazione che si scarica sul telefono o sul computer per ascoltare musica in streaming, ovvero senza bisogno di scaricare i brani singolarmente. Offre un vastissimo catalogo di canzoni, playlist e podcast, permettendo di ascoltare la propria musica preferita ovunque e in qualsiasi momento. È diventata una delle piattaforme più popolari per gli amanti della musica digitale.

S Savona

P Padova

O Otranto

T Torino

I Imola

F Firenze

Y Yacht

