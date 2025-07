Amputata... come la vittoria per gli irredentisti nei cruciverba: la soluzione è Mutilata

MUTILATA

Curiosità e Significato di Mutilata

Perché la soluzione è Mutilata? La parola mutilata indica qualcosa o qualcuno che è stato gravemente danneggiato o amputato, spesso riferendosi a una perdita fisica. Nel contesto della frase, suggerisce un legame tra la vittoria e una ferita profonda, come quella di un territorio o di un ideale irredentista che ha subito un grave colpo. In definitiva, mutilata evoca un senso di ferita aperta e di perdita irreparabile.

Come si scrive la soluzione Mutilata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Amputata... come la vittoria per gli irredentisti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

T Torino

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

