La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un alunna poco più che sufficiente' è 'Bravina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRAVINA

Curiosità e Significato di Bravina

Hai risolto il cruciverba con Bravina? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bravina.

Perché la soluzione è Bravina? Bravina è un termine informale e un po' scherzoso usato in Italia per descrivere qualcuno che si comporta in modo un po' svogliato o poco entusiasta, spesso con un livello appena sufficiente. È come un modo simpatico per dire che una persona si impegna abbastanza, ma senza grande entusiasmo o talento. In breve, è un modo leggero per indicare una performance mediocre o poco brillante.

Come si scrive la soluzione Bravina

Hai davanti la definizione "Un alunna poco più che sufficiente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

N Napoli

A Ancona

