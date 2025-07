Alpi Occidentali nei cruciverba: la soluzione è Graie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Alpi Occidentali' è 'Graie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAIE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Graie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Graie? GRAIE è il plurale di graia, un termine arcaico che indica ringraziamenti o espressioni di gratitudine. Utilizzato soprattutto in contesti letterari o storici, richiama un modo gentile e raffinato di ringraziare qualcuno. La parola si collega alle tradizioni antiche di cortesia e rispetto, rendendola un modo elegante per mostrare riconoscenza. In sintesi, GRAIE rappresenta i ringraziamenti più nobili e rispettosi.

Hai trovato la definizione "Alpi Occidentali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

A Ancona

I Imola

E Empoli

