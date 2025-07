Agitazione, paura nei cruciverba: la soluzione è Tremarella

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Agitazione, paura' è 'Tremarella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TREMARELLA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tremarella? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Tremarella.

Perché la soluzione è Tremarella? Tremarella è un termine che deriva dall’unione di trema e rella, indicando qualcosa o qualcuno che provoca agitazione e paura. Può riferirsi a una persona inquieta o a un fenomeno che suscita timore, creando un senso di tensione nell’ambiente. Insomma, rappresenta tutto ciò che mette in moto sensazioni di ansia e apprensione, rendendo il contesto più intenso e carico di emozioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le strappa la pauraSi caccia per pauraPaura mattaMolti hanno paura della propriaLo è una che mette paura

Hai trovato la definizione "Agitazione, paura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

E Empoli

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

B R T E R E T A Mostra soluzione



