La tomba dei ricordi nei cruciverba: la soluzione è Dimenticatoio

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La tomba dei ricordi' è 'Dimenticatoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIMENTICATOIO

Curiosità e Significato di Dimenticatoio

La soluzione Dimenticatoio di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dimenticatoio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dimenticatoio? Dimenticatoio è un termine inventato che richiama un luogo immaginario dove vengono conservati i ricordi lasciati indietro, come se fossero oggetti dimenticati. È una metafora poetica per descrivere uno spazio mentale o fisico in cui si ripongono memorie e momenti passati, pronti a essere riscoperti o dimenticati. Un modo creativo per parlare di memoria e nostalgia, invitandoci a riflettere sui ricordi che custodiamo.

Come si scrive la soluzione Dimenticatoio

Hai trovato la definizione "La tomba dei ricordi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

O Otranto

