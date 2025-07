Lo scomparto più freddo del frigorifero nei cruciverba: la soluzione è Freezer

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo scomparto più freddo del frigorifero' è 'Freezer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FREEZER

Curiosità e Significato di Freezer

Non fermarti alla soluzione! Conosci Freezer più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Freezer? Il freezer è la parte del frigorifero dedicata a mantenere i cibi congelati a temperature molto basse, solitamente sotto i -18°C. È il luogo ideale per conservare alimenti a lungo termine, come carne, pesce e gelati, preservandone freschezza e qualità. Quando si parla di scomparto più freddo, si fa proprio al freezer, il cuore della conservazione estrema in cucina.

Come si scrive la soluzione Freezer

Non riesci a risolvere la definizione "Lo scomparto più freddo del frigorifero"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

R Roma

E Empoli

E Empoli

Z Zara

E Empoli

R Roma

