Relativa alla capacità di spostare oggetti con il pensiero nei cruciverba: la soluzione è Telecinetica

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Relativa alla capacità di spostare oggetti con il pensiero' è 'Telecinetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELECINETICA

Curiosità e Significato di Telecinetica

Approfondisci la parola di 12 lettere Telecinetica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Telecinetica? La telecinetica è la capacità di muovere o manipolare oggetti con il solo pensiero, senza contatto fisico. È un'abilità spesso associata a poteri paranormali o a personaggi di fantasia e film di fantascienza. Sebbene non ci siano prove scientifiche concrete, questa nozione affascina l'immaginazione e stimola le nostre idee di possibilità straordinarie. È un esempio di come la mente possa sembrare incredibilmente potente.

Come si scrive la soluzione Telecinetica

Se ti sei imbattuto nella definizione "Relativa alla capacità di spostare oggetti con il pensiero", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

