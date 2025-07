Ha per simbolo Pr nei cruciverba: la soluzione è Praseodimio

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha per simbolo Pr

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ha per simbolo Pr' è 'Praseodimio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRASEODIMIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Praseodimio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Praseodimio.

Perché la soluzione è Praseodimio? Il praseodimio è un elemento chimico della tavola periodica, appartenente ai lanthanidi. Utilizzato in magneti, laser e dispositivi ottici, il suo nome deriva dal greco prasios (smeraldo) per il suo colore verde brillante. È fondamentale nell’elettronica moderna e nelle tecnologie avanzate, dimostrando quanto i metalli rari siano preziosi nel nostro mondo digitale. Un vero alleato della tecnologia di oggi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha per simbolo TbHa per simbolo SiHa per simbolo chimico RnHa Come simbolo PtHa come simbolo Ni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Ha per simbolo Pr" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

A Ancona

S Savona

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

M Milano

I Imola

O Otranto

I D E À S O T P I I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EPISODICITÀ" EPISODICITÀ

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.