La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nell antica Grecia erano le feste in onore di Zeus' è 'Licee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LICEE

Curiosità e Significato di Licee

Non fermarti alla soluzione! Conosci Licee più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Licee.

Perché la soluzione è Licee? I Licei sono istituti scolastici di formazione superiore in Italia, dedicati allo studio delle discipline umanistiche e scientifiche. Prendono il nome dall'antico quartiere di Atene dove si trovava la scuola filosofica di Aristotele, che insegnava nel Liceo. Oggi rappresentano un percorso fondamentale per prepararsi al mondo universitario e professionale, promuovendo conoscenza e cultura.

Come si scrive la soluzione Licee

Hai trovato la definizione "Nell antica Grecia erano le feste in onore di Zeus" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

E Empoli

