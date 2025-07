Fuggite dal carcere nei cruciverba: la soluzione è Evase

EVASE

Curiosità e Significato di Evase

Vuoi sapere di più su Evase? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Evase.

Perché la soluzione è Evase? Evase indica il gesto di scappare o fuggire da un luogo chiuso come un carcere, liberandosi dalla prigionia. È il termine usato quando qualcuno riesce a uscire di nascosto o con l’intento di sottrarsi alla detenzione. La parola dà l’idea di libertà ritrovata dopo una temporanea restrizione, e rappresenta il desiderio di libertà e di sfuggire alle costrizioni.

Come si scrive la soluzione Evase

Hai davanti la definizione "Fuggite dal carcere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

E Empoli

