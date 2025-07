Eliminare le radiazioni nei cruciverba: la soluzione è Decontaminare

DECONTAMINARE

Curiosità e Significato di Decontaminare

Hai risolto il cruciverba con Decontaminare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Decontaminare.

Perché la soluzione è Decontaminare? Decontaminare significa eliminare o ridurre le radiazioni o sostanze nocive da un luogo, un oggetto o una persona. È un processo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute, specialmente in situazioni di emergenza come incidenti nucleari o contaminazioni chimiche. In parole semplici, si tratta di pulire da tutto ciò che può far male, rendendo gli ambienti sicuri e protetti.

Come si scrive la soluzione Decontaminare

Hai davanti la definizione "Eliminare le radiazioni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S K L A A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALASKA" ALASKA

