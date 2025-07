Dischiudere nei cruciverba: la soluzione è Aprire

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dischiudere' è 'Aprire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APRIRE

Curiosità e Significato di Aprire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Aprire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Aprire? Dischiudere significa aprire o spalancare qualcosa, come un libro, una porta o un velo, rivelando ciò che è nascosto. È un termine più ricercato e poetico rispetto a aprire, usato spesso in contesti letterari o formali per descrivere l'atto di svelare o rendere accessibile qualcosa precedentemente chiuso o coperto. In sostanza, indica il momento in cui si apre una finestra su nuove scoperte o emozioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dischiudere le anteDischiudere nuovamente

Come si scrive la soluzione Aprire

Stai cercando la risposta alla definizione "Dischiudere"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R D C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CEDRO" CEDRO

