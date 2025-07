Il Bearzot che fu Ct della Nazionale nei cruciverba: la soluzione è Enzo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Bearzot che fu Ct della Nazionale' è 'Enzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENZO

Curiosità e Significato di Enzo

Vuoi sapere di più su Enzo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Enzo.

Perché la soluzione è Enzo? Il nome Enzo richiama infatti Enzo Bearzot, celebre allenatore della Nazionale di calcio italiana. Un nome molto diffuso in Italia, simbolo di semplicità e tradizione, spesso associato a figure di grande umanità e passione per il calcio. La sua storia e il suo nome sono diventati un simbolo di orgoglio nazionale, ricordando un’epoca indimenticabile per il nostro sport.

Come si scrive la soluzione Enzo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Bearzot che fu Ct della Nazionale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

N Napoli

Z Zara

O Otranto

