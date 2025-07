Animali da cortile nei cruciverba: la soluzione è Oche

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Animali da cortile' è 'Oche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCHE

Curiosità e Significato... La soluzione Oche di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Oche per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Oche? Animali da cortile si riferisce a quegli animali allevati vicino alle case, come polli, conigli o oche. In questo caso, oche sono uccelli domestici noti per la loro presenza in ambienti rurali e per i loro caratteristici versi. Sono utili per l’alimentazione e spesso protagoniste di tradizioni contadine, rappresentando un classico esempio di animali di fattoria.

Se "Animali da cortile" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

