Veste di penitenza nei cruciverba: la soluzione è Cilicio

Home / Soluzioni Cruciverba / Veste di penitenza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Veste di penitenza' è 'Cilicio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CILICIO

Curiosità e Significato di Cilicio

Vuoi sapere di più su Cilicio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Cilicio.

Perché la soluzione è Cilicio? Il termine cilicio indica un tessuto ruvido, tradizionalmente indossato come veste di penitenza da penitenti e asceti, simbolo di penitenza, umiltà e rinuncia. Utilizzato nelle pratiche religiose, il cilicio rappresenta un gesto di penitenza per purificare l'anima e dimostrare il dolore interiore. È un modo concreto per esprimere il desiderio di redenzione e spiritualità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L industria che ci vesteVeste da dopo bagnoAbito di penitenzaFanno penitenza in solitudineLa Meryl interprete de Il diavolo veste Prada

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cilicio

Se "Veste di penitenza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N R A L D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LONDRA" LONDRA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.