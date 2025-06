Uno che si rode il fegato nei cruciverba: la soluzione è Iroso

IROSO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Iroso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Iroso.

Perché la soluzione è Iroso? Uno che si rode il fegato indica una persona molto irritata o invidiosa, che si tormenta per qualcosa che non va come vorrebbe. La parola IROSO deriva dal latino iroso, che significa arrabbiato o irritato. È un termine usato in modo colorito per descrivere chi prova un forte malumore o fastidio, spesso causato da gelosia o frustrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi la prova si rodeSe lo mangia chi si rodeLo mastica chi si rodeCol suo fegato si combinano pasticciSi alternano alle gioie

I Imola

R Roma

O Otranto

S Savona

O Otranto

O S O R E Mostra soluzione



