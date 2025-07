Una grande vespa nei cruciverba: la soluzione è Calabrone

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una grande vespa' è 'Calabrone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALABRONE

Curiosità e Significato di Calabrone

Non fermarti alla soluzione! Conosci Calabrone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Calabrone.

Perché la soluzione è Calabrone? Calabrone è il nome di un grande insetto volante noto per il suo aspetto imponente e il ronzio caratteristico. In Italia, il termine richiama anche l’omonima auto sportiva e simbolo di potenza. La parola deriva dal calabrese e indica un insetto che, pur sembrare minaccioso, svolge un ruolo importante nell’ecosistema. È un esempio di come un singolo termine racchiuda natura, cultura e tecnologia.

Come si scrive la soluzione Calabrone

Stai cercando la risposta alla definizione "Una grande vespa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

B Bologna

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

