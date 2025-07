Una Antonella in Tv nei cruciverba: la soluzione è Clerici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una Antonella in Tv' è 'Clerici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLERICI

Curiosità e Significato di Clerici

Hai risolto il cruciverba con Clerici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Clerici.

Perché la soluzione è Clerici? Clerici si riferisce ai sacerdoti o membri del clero, ovvero coloro che svolgono funzioni religiose all’interno della Chiesa. La parola deriva dal latino clericus, indicante le persone consacrate al servizio divino. Nel contesto di Una Antonella in Tv, il gioco di parole fa riferimento ad un nome femminile, ma l’interpretazione più comune riguarda gli uomini consacrati. È un termine che evoca spiritualità e tradizione religiosa.

Come si scrive la soluzione Clerici

Hai davanti la definizione "Una Antonella in Tv" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

L Livorno

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

