STERN

Curiosità e Significato... La soluzione Stern di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stern per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stern? Stern, in italiano, significa sterno o petto, ma anche fiero o dignitoso, spesso usato per descrivere un atteggiamento serio e imponente. È un termine che richiama forza e presenza, ed è anche il cognome di figure importanti come il compositore Arnold Stern. Insomma, rappresenta un carattere saldo e deciso, capace di lasciare il segno.

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

V A R P E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VAPORE" VAPORE

