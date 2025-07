Un effetto che illude l occhio nei cruciverba: la soluzione è Ottico

OTTICO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ottico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ottico.

Perché la soluzione è Ottico? Il termine ottico si riferisce a tutto ciò che riguarda la vista e la percezione visiva, come l'uso di lenti o strumenti che influenzano il modo in cui vediamo. Spesso associato a illusioni o giochi di luce che ingannano l'occhio, rappresenta anche elementi legati alla tecnologia delle immagini e delle proiezioni. In sintesi, ottico descrive tutto ciò che riguarda la vista e le sue alterazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È pigmentata nell occhioDue uova all occhio diAnche l occhio vuol la suaFisico danese che diede nome a un effettoL effetto della Luna storta

Se "Un effetto che illude l occhio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Scopri definizioni su "TRIESTE" TRIESTE

