LATTINA

Curiosità e Significato di Lattina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Lattina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lattina? Una lattina è un contenitore metallico, solitamente di alluminio o acciaio, utilizzato per conservare bevande come soda, birra o acqua. Leggera, resistente e facilmente riciclabile, è l’ideale per trasportare e preservare liquidi in modo pratico e sicuro. La sua forma cilindrica la rende comoda da maneggiare e impilare, rendendola uno degli imballaggi più comuni e sostenibili del nostro quotidiano.

Come si scrive la soluzione Lattina

La definizione "Un contenitore metallico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

