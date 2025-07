Un arbusto di more nei cruciverba: la soluzione è Rovo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un arbusto di more' è 'Rovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROVO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Rovo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Rovo.

Perché la soluzione è Rovo? Il termine rovo si riferisce a un arbusto spinoso che produce i frutti noti come more. Cresce spontaneamente in boschi e terreni naturali, offrendo un raccolto gustoso e ricco di proprietà benefiche. Il suo nome richiama immediatamente l’immagine di un cespuglio rigoglioso, simbolo di natura selvaggia e abbondanza. Insomma, il rovo è la pianta che dà vita alle deliziose more di bosco.

