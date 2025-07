Un Alan di tanti film nei cruciverba: la soluzione è Ladd

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un Alan di tanti film' è 'Ladd'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LADD

Perché la soluzione è Ladd? LADD è un termine che deriva da un gioco di parole tra Alan (come nel film Un Alan di tanti film) e la sua abbreviazione. Si tratta di un acronimo usato in modo scherzoso per indicare qualcuno che si distingue per le sue caratteristiche o il suo stile unico, come un personaggio iconico o un modo di essere riconoscibile. Insomma, è un modo divertente per parlare di chi spicca tra gli altri.

Hai davanti la definizione "Un Alan di tanti film" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

