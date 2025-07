Lo è spesso un bambino indisciplinato nei cruciverba: la soluzione è Disobbediente

DISOBBEDIENTE

Curiosità e Significato di Disobbediente

Perché la soluzione è Disobbediente? Disobbediente descrive una persona, spesso un bambino, che non segue le regole o le istruzioni impartite. È qualcuno che si discosta volontariamente dall'obbedienza, mostrando indipendenza o anche testardaggine. Questa qualità può essere vista come segno di carattere forte o di bisogno di autonomia, ma richiede anche attenzione per evitare comportamenti troppo trasgressivi. In ogni caso, è un termine che evidenzia il desiderio di libertà e di esprimere la propria personalità.

Come si scrive la soluzione Disobbediente

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

B Bologna

B Bologna

E Empoli

D Domodossola

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S E F R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REFES" REFES

