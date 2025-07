Sostanza molle delle ossa nei cruciverba: la soluzione è Midollo

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostanza molle delle ossa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sostanza molle delle ossa' è 'Midollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIDOLLO

Curiosità e Significato... La soluzione Midollo di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Midollo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Midollo? Il midollo è una sostanza morbida e spugnosa che si trova all’interno delle ossa, principalmente nello scheletro. È fondamentale per la produzione di cellule del sangue e per il sistema immunitario. Questa parte delicata e vitale mantiene il nostro organismo in equilibrio, dimostrando quanto la nostra struttura sia complessa e affascinante. Conoscere il midollo ci aiuta a capire meglio il funzionamento del corpo umano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sostanza molle e giallicciaUna sostanza che dà la caricaSostanza presente nel sangueI presepi con personaggi in carne e ossaSostanza che dà allucinazioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sostanza molle delle ossa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

R E P S O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRESTO" PRESTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.