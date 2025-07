Sono guide turistiche in città nei cruciverba: la soluzione è Ciceroni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono guide turistiche in città' è 'Ciceroni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICERONI

Perché la soluzione è Ciceroni? Ciceroni sono le guide che accompagnano i visitatori alla scoperta di musei, monumenti e luoghi storici, offrendo spiegazioni e approfondimenti. Derivano da Marco Tullio Cicerone, celebre oratore e politico romano, simbolo di sapienza e cultura. Questa parola rappresenta quindi chi aiuta a conoscere e apprezzare il patrimonio artistico e culturale della città, rendendo ogni visita un’esperienza educativa e coinvolgente.

C Como

I Imola

C Como

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

D N I I I L O P R N A A T C E Mostra soluzione



