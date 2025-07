Si riempie di amaretti e canestrelli nei cruciverba: la soluzione è Biscottiera

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si riempie di amaretti e canestrelli' è 'Biscottiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BISCOTTIERA

Curiosità e Significato di Biscottiera

Vuoi sapere di più su Biscottiera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Biscottiera.

Perché la soluzione è Biscottiera? Una biscottiera è un contenitore, solitamente di latta o vetro, usato per conservare biscotti come amaretti e canestrelli, mantenendoli freschi più a lungo. È un oggetto pratico e decorativo che si trova spesso nelle cucine italiane, simbolo di tradizione e dolcezza casalinga. In sostanza, è il modo elegante di tenere i biscotti sempre a portata di mano e pronti da gustare.

Come si scrive la soluzione Biscottiera

Se "Si riempie di amaretti e canestrelli" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S I R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STIRO" STIRO

