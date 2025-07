Si mangiano in un noto dipinto di Vincent Van Gogh nei cruciverba: la soluzione è Patate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si mangiano in un noto dipinto di Vincent Van Gogh' è 'Patate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATATE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Patate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Patate? Le patate sono tuberi molto nutrienti, spesso protagonisti di piatti semplici e tradizionali. Simbolo di umiltà e abbondanza, sono state anche fonte d'ispirazione per artisti come Van Gogh, che le immortalò nel celebre dipinto I mangiatori di patate. Rappresentano il cibo quotidiano di molte persone e la connessione tra natura e cultura, rendendole un simbolo universale di convivialità e sostentamento.

Se "Si mangiano in un noto dipinto di Vincent Van Gogh" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

